由於春節將屆，勢必將出現南來北往的返鄉人潮，若疫情沒有和緩，春節疏運期間高鐵及台鐵是否有升級計畫？交通部長林佳龍表示，去年初就已經有應變計畫，隨著疫情變化已做些修正，希望大家能多搭乘公共運輸，做好防疫要求，一樣可以放心搭乘。

林佳龍表示，去年初就已經有應變計畫，重新檢討做了一些修正，隨著疫情變化，根據指揮中心的決定，他們就會啟動，像最近雙鐵跟國道客運防疫的加嚴方案，就是先前已經有應變計畫，請大家放心。

林佳龍說，希望大家在春節就是疏運期間，能夠多搭乘公共運輸，減少國道壅擠，就是做好防疫的要求，一樣可以很放心搭乘。

針對台鐵女列車長收到隔離通知書，林佳龍指出，一開始時間就展開居家隔離，跟她接觸的足跡調查也做了相關接觸人的健康自主管理，目前狀況良好，因為她個人只是去到醫院，並不是說台鐵的列車有直接感染的確診案例，所以他們是戒慎恐懼，感染應變的計畫，事實上都已經有所準備。

(中時 )