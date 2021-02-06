市府於今日上午召開應變中心跨局處視訊會議。（台中市政府提供）

台中空氣品質連兩日亮紅燈，市議員周永鴻要求市府應有具體改善政策。（陳世宗攝）

台中市連續兩天空氣品質都亮起紅燈，市議員周永鴻6日痛批說，林佳龍執政時以科學方法推動86項空汙改善措施，市府卻不斷將空汙問題集中在中火上，應提出具體空汙改善方案；中市府強調，預先通知前30大固定汙染源降載，並召開應變中心跨局處會議，籲加強各項管制作為。

周永鴻引用環保署空氣品質監測網數據指出，台中5座環保署空品自動測站2021年1月PM2.5濃度月均值為23微克，雖較去年同期23.2微克減少0.2微克，但較2018年同期的17.6微克相比退步。林佳龍執政時，以科學方法針對不同汙染源推動86項空屋汙改善措施，奠定改善空汙的重要基礎。

周永鴻說，2017台中市PM2.5年均值改善率11.4％全國第一，2018年空氣品質紅害次數減少率也奪冠；盧市府上台後，面對空汙問題總是拿中火出來當擋箭牌，無視於空汙問題複雜性。台中市2020年PM2.5年空汙改善率卻僅5.9％，全國排名也滑落到倒數第4。

周永鴻認為，空汙改善絕對是跨局處議題，從提升大眾運輸以減少汽機車數量，降低移動式汙染源、打擊工廠違法排放空汙、甚至是針對私自拆除天外天劇場，這類違法拆除房舍造成的揚塵都應該提出對策。

環保局指出，市府於6日上午召開應變中心跨局處視訊會議，針對即時應變作為及初步成果進行說明；並現場連線查看使用水資中心再生水進行洗街、營建工地CCTV畫面了解揚塵防制作業完善性、河川揚塵監控及微型感測器監測等。

環保局強調，市府也出動稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導；並通報各局處配合執行防制措施、調整戶外作息，也督促中火配合執行降載減排措施，避免空品持續惡化。

(中時 )