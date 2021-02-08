前高雄榮總醫師蘇偉碩今日召開記者會表示，空氣中的污染物PM2.5的年均值每增加10微克／立方米，5歲以下兒童的死亡率就會提高3.4％，而高雄市前金站的年均值則高達22.3。呼籲經濟部長王美花要限令南部地區最大空氣污染源的中鋼公司至少停止一座高爐，興達火力發電廠則應完全停止四座燃煤發電機組。

蘇偉碩指出，世界衛生組織早在2018年提出報告，指出空氣污染會對兒童產生全身的健康危害，包括：早產、嬰幼兒死亡率上升、自閉症、注意力障礙／過動症、兒童肥胖、中耳炎、肺功能發育障礙、癌症、氣喘、下呼吸道感染、肺炎以及日後出現心血管疾病的機會增加。

蘇偉碩說，台灣政府放任空氣汙染危害兒童身心健康發展的情形已經違反聯合國的兒童權利公約第24條和第27條規定，將在年後籌組「空污受害兒童父母聯盟(Alliance of Parents Against Air Pollution)」，集體到經濟部抗議，迫使政府承諾在兒童節前達成關閉燃煤機組的要求。

蘇偉碩表示，年後會展開中南部九縣市空汙受害者登錄，也請民眾自行記錄「空汙症狀日誌」，以保全證據作為未來向相關單位究責求償之依據。

(中時 )