歡喜財神廟製作「愛情麵包」要送給參拜的男女。（張亦惠攝）

配合政府防疫政策，嘉義歡喜財神廟今年春節除取消除夕集頭香、接財神法會團拜及平安餐等可能群聚活動，改為自由參拜外，為讓香客安心來拜拜，更進一步改造廟區，實施單一入口的人潮分流措施。

歡喜財神廟總幹事石育鐘表示，今年以「龍進虎出」的單一入口進行人潮分流，入口處以神將戴口罩「站崗」作為防疫站與總量管制點，另，所有香客入廟前應配戴口罩，並經酒精消毒後，才能通過體溫感應顯像儀再進入廟區，廟區內一旦超過300人即進行總量管制；香客在廟區內全程勿脫口罩、勿進食、保持社交距離，並遵守服務人員的異常處置。

嘉縣長翁章梁5日特地到場參觀，翁指出，廟方創意以戴有各式口罩的神將團負責站崗，成了民眾的最佳示範，另一方面，由神將團所守護的新式體溫熱感應顯像儀，經過的香客有無戴口罩，體溫是否異常，電視螢幕都會清楚顯示，一目了然。

翁章梁表示，過年期間人潮南來北往，廟宇防疫便成為重要工作，民眾進出廟宇務必戴口罩、勤洗手做好個人防護，齊心抗疫，才能平安過好年。

廟方今年雖取消初三迎財神大法會的團拜儀式，但當天正逢2月14日西洋情人節，特別邀請中埔在地烘培師製作1000份心形「愛情麵包」以在地火龍果等食材做調色，大年初一至初三每日限量免費發放給參拜的情侶或夫妻，祝大家愛情與麵包兩者兼得。

(中時 )