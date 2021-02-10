每到過年，許多人最期待的就是領紅包，假如今年領不到，命理師也教大家一個「除夕紅包袋許願法」，只要使用紅紙和紅包袋，就能輕鬆許願招財。

命理師林霖在節目《命運好好玩》中表示，除夕夜是適合執行紅包袋許願法的時機，首先把願望寫在紅紙上，並畫一顆六芒星（代表天地啟動心願），接著準備9張幣值相同的紙鈔放進紅包袋內，例如9張100元、9張1000元，再把心願紅紙放在鈔票上方，密封好後放在枕頭下。

接下來，需要在初一至初三這3天分別去「常拜的那一間廟」、「財神廟」、「住家附近的土地公廟」3間廟宇將紅包過火爐，回家後把紅包放在家裡保留到冬至，便可將紅包袋中的鈔票放到聚寶盆或存入銀行。而心願紅紙的處置方式，林霖表示，可在農曆12月24日送財神時，去土地公廟將其和金紙一起燒化掉。

若是有領到紅包，命理師吳美玲也分享3種增加財運的辦法，一是存銀行，二是把紅包壓歲錢放到皮夾內49天，作為招財錢母，若收到的金額較大，則可放168、188等吉祥數字，第三則是把紅包放到枕頭底下，並以紅紙寫下出生年月日和「日日見財」。

(中時新聞網)