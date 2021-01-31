因應近期疫情增溫，台中市政府持續嚴格防範，31日經發局主任秘書倪世齡率隊前往愛買復興店，查核賣場防疫工作落實情形，並關心顧客動線規劃，要求業者配合春節採購人潮

，宣導防疫措施，提高環境清潔消毒頻率，為防疫努力。

經發局表示，經查核後，愛買復興店已辦理多項措施，包括所有賣場工作人員出勤時皆測量體溫、酒精消毒，上班時全程佩戴口罩。

賣場入口有專員量測體溫，並備有酒精供員工及顧客清潔手部；賣場內用餐區採梅花座位、結帳區有距離標示；賣場內公共場域定時消毒，並增加賣場手扶梯、手推車及其他顧客經常接觸的設備消毒頻率，安全衛生都做到最高標準。

經發局提醒，中央流行疫情指揮中心自去年底啟動秋冬防疫專案，強制民眾出入8大類高感染傳播風險場域須佩戴口罩。民眾若未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，市府衛生局將依違反《傳染病防治法》第37條第1項第6款規定，裁罰3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。請大家逛賣場同時，別忘記戴口罩，落實公共場所防疫，守護大家的健康。

(中時 )