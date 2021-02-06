市府於今日上午召開應變中心跨局處視訊會議。（台中市政府提供）

環保局使用水資中心再生水進行洗街、營建工地CCTV畫面了解揚塵防制作業完善性、河川揚塵監控及微型感測器監測等。（台中市政府提供）

近日受環境風場持續維持偏東風影響，台灣西半部地區風速偏弱，在擴散條件較差的情況下，空氣汙染物濃度累積已影響空品數日，據環保署空品預報資料指出，6日空品恐惡化到「紅色警示」等級，且將持續至9日，台中市政府已預先通知前30大固定汙染源降載、執行相關應變措施，並於今日召開應變中心跨局處視訊會議，籲請各局處加強各項管制作為。

環保局指出，為減緩空品不良狀況，已於昨日下午通知前30大固定汙染源降載、並執行相關應變措施，但昨晚8時起位於台中市的環保署5測站均顯示空品已達「紅色警示」等級，指標汙染物為細懸浮微粒，今日凌晨2時豐原地區空品雖稍減緩至「橘色提醒」等級，但其他地區仍屬「紅色警示」等級。

市府於今日上午召開應變中心跨局處視訊會議，包含警察局、交通局、運動局、社會局、地政局、農業局、文化局、衛生局、觀光旅遊局、都市發展局、消防局、建設局、勞工局、民政局、經濟發展局及環保局等，針對即時應變作為及初步成果進行說明，並現場連線查看使用水資中心再生水進行洗街、營建工地CCTV畫面了解揚塵防制作業完善性、河川揚塵監控及微型感測器監測等。

市府也出動稽查人員加強汙染稽查、制高點稽巡查露天燃燒、執行高汙染車輛查緝，加強怠速熄火及搭乘大眾運輸宣導，並通報各局處配合執行防制措施、調整戶外作息，另也督促中火配合執行降載減排措施，避免空品持續惡化。

環保局指出，市府盡力執行各項空品應變措施，也呼籲民眾，適逢歲末年終大掃除期間，若有相關廢棄物，勿隨意露天燃燒，避免加劇空品惡化，若民眾發現露天燃燒污染狀況，可撥打環保報案專線0800-066666通報，一同守護台中空氣品質。

環保局強調，另依據環保署空品預報，此波空品不良恐將持續至9日，10日起減緩，提醒市民朋友隨時注意空品狀況，敏感族群民眾或是老人、小孩等抵抗力較弱者，減少劇烈活動，避免戶外長時間活動，出外應戴上口罩。

(中時 )