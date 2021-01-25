擔任義警的書法家謝長有（右）現場揮毫。（羅浚濱攝）

書法家謝長有（右）現場揮毫「牛轉乾坤」贈給縣長楊文科（左）。（羅浚濱攝）

住橫山鄉的書法家謝長有，原是大卡車輪胎修理師傅，熱心公益擔任義警39年，謝25日用行書寫「 勤洗手」、「戴口罩」，橫批「全民守護新竹縣」的門聯，將「防疫」墨寶贈給造訪的縣長楊文科，在目前新冠疫情嚴峻時刻，讓楊縣長感到特別有意義！

出身農家的謝長有，雙親無暇顧及孩子的課業，他無師自通寫得一手好字，經常獲得老師讚賞，出社會後他每天拿著鐵槌，與上百公斤的卡車輪胎為伍，並擔任義警，目前是橫山義警分隊長。

「我是因緣際會與筆墨結緣！」64歲的謝長有說，他40歲時朋友揪團參加慈濟功德會竹東共修處開設的書法班，杜文正老師啟蒙他對書法的興趣，之後再習書藝於書法家賴煥琳。

謝長有參加書法社的同學很多來自教育界，只有他是做「黑手」的工人，他用心勤練書法，證明拿鐵槌的手也可寫一手好字，墨寶得到很多人肯定，書法作品曾應邀到大陸參展。

謝長有並說，2014年退休後，在橫山鄉大肚村開設「青雲齋」大肚社區書法研習社，學生多是社區的婆婆媽媽，他希望學生學習書法沒有壓力，在廚房拿鍋鏟之餘，也能拿起毛筆怡情養性，做起菜來更加好吃。

謝長有當場揮毫「牛轉乾坤」，期盼台灣能遠離疫情，楊文科讚許謝長年熱心公益，關懷社會，謝長有則稱，傳承及推廣書法的美與善，是他不變的使命！

(中時 )