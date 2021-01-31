若得到性病，一般人通常都會認為應該是不安全性行為所致，不過曾有個剛出生1個月的嬰兒下體竟長出菜花，讓家長和醫生百思不得其解，也排除了性侵的可能性，仔細推敲後才知道竟是與「阿嬤換尿布」有關。

（圖／翻攝YouTube＠醫師好辣）

泌尿科醫師邱鴻傑在節目《醫師好辣》中分享案例，一名出生1個月的嬰兒肛門長菜花，家屬發現後趕緊送到醫院檢查，由於寶寶都是由家人照顧，且都沒有出門，因此不可能是性侵，但家屬和醫生也想不透到底為什麼寶寶會感染性病，後來經仔細推敲，才得知背後真相。

（圖／翻攝YouTube＠醫師好辣）

因「HPV（人類乳頭狀瘤病毒）」可能經由飛沫傳染，邱鴻傑醫師懷疑是阿嬤或是其他家人在幫寶寶換尿布時，邊講話邊噴口水，又剛好寶寶的屁股上有傷口，「口水就呸到那個地方去，後來就長出來了」。不過邱鴻傑醫師解釋，這種案例極為罕見，但民眾還是要多加注意，因為HPV無所不在。

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(中時新聞網)