農曆年提前拉貨，且NB等終端應用需求強勁，散熱模組廠-雙鴻(3324)1月合併營收突破13億元關卡，達13.41億元，月增6.01%，創下單月歷史新高，由於宅經濟及遠距生活需求強勁，雙鴻第1季營運展望樂觀，法人預估，雙鴻第1季獲利可望較去年同期倍數成長。

儘管半導體元件缺料等問題未解，全球新冠肺炎疫情持續延燒，NB、VGA及伺服器等散熱產品需求暢旺，且大陸5G智慧型手機新機陸續推出，加上農曆年長假提前拉貨，帶動雙鴻1月合併營收無畏淡季再衝高，單月合併營收達13.41億元，月增6.01%，年成長81.27%，再創單月歷史新高。

在伺服器方面，雙鴻Whitley平台相關散熱可望於第2季開始出貨，預估今年伺服器營收年增30%，法人預期Whitley散熱ASP較Purley約增加20%到30%，有助於公司營收及獲利表現。

雙鴻表示，目前NB、電競顯卡、伺服器都不錯，加上大陸新款5G手機，預估第1季營收將遠優於去年同期，獲利亦將較去年同期倍數成長，不排除與去年第2季相當。

雙鴻去年第4季合併營收為36.43億元，季增8.38%，去年合併營收為122.07億元，年增19.13%，單季及全年合併營收均創下歷年新高；在散熱應用日益廣泛下，法人預估，雙鴻今年合併營收可望較去年兩位數成長，獲利亦將優於去年。

(時報資訊)