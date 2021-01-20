台東地區農會選舉暗潮洶湧，近日有網友貼文，影射爭取連任的總幹事李建通賤賣農會土地「少數分贓」、罔顧蘭嶼農民權益、私生活不檢點等等，李20日到地檢署按鈴控告時表示，陳男發布不實訊息，企圖以抹黑手法影響選舉，使人不當選，他要提告加重誹謗。

水利系統被「收歸國有」之後，農漁會選舉競爭格外激烈，台東地區農會會員近萬，而且位居全縣政經中心，更是兵家必爭之地；網友陳敏智日前在臉書貼文發表「討伐李建通檄文」，選戰正式開打。

陳敏智貼文寫到，李以低價出售農會土地少數分贓1、2億元差價，利用公器排除異己，為私利不照顧農民，喝花酒、玩女人，個人私生活不檢點等等，最不能原諒的是取消蘭嶼農會代表名額，又要蘭嶼會員到台東市投票，更可惡的是把一些不同派系或可能影響他連任的主管級職員調蘭嶼充軍。

李建通20日由理事長楊招信、常務監事李興明陪同，到地檢署控鈴探告陳敏智加重誹謗及違反選罷法。

李指出，出售土地是基於該地閒置20餘年無法利用，影響地方發展，為活絡農會資產，在理事會提案並提交會員代表大會決議經縣政府同意備查後，經4次公開標售方得標出，陳員所述與事實不符，嚴重詆毀農會聲譽。

至於蘭嶼小組會員合併至其他小組，是因蘭嶼小組會員人數不足，依法併入台東市區聯合小組，再者，這次農會代表選舉並未取消蘭嶼地區投開票所。

(中時 )