鄭文燦：航空城優先區法定公聽會延後1個月辦理

桃園市長鄭文燦26日宣布，因應疫情，航空城優先區的法定公聽會延後1個月，改到3月初再舉行，縮小規模到100人以下、並增加場次，強調不會影響到地主權益。另外2月21日登場的農會改選將如期舉行，但要做好防疫對策，兼顧防疫跟人民各項權利保護事項。

地政局長蔡金鐘26日在防疫會議中表示，桃園航空城優先搬遷區土地改良物區段徵收公聽會，原訂1／28、29、2／1，2／2，總共4天舉辦8場次的公聽會，每一場次預估200人內，也充分規畫相關的防疫作為，包括場地分散在大園國中聯合服務中心的3個場域，室內座位間隔1.5公尺、並採梅花座，入場要酒精消毒、量體溫、戴口罩、落實實名制，也線上同步直播，避免人群集中。

蔡金鐘說，考量目前正是防疫的關鍵時刻，為了避免人群聚集衍生相關風險，公聽會暫緩延到3月初，視疫情狀況再行辦理，未來舉行的時候，會採取更高標準，採更多場次分散人群，以每天每一個場次參與人數不超過100人為原則。

「本周舉行會有防疫安全的顧慮，但人民權益不能打折扣！」鄭文燦表示，桃園航空城參與土地分配比率達96％，優先區協議架構比例更達8成以上，可見地方已形成共識、希望如期完成，但因應疫情勢必得延後辦理，在不影響地主權利下，降低人流、增加場次，待3月初再舉辦。

至於行政院農業委員會指定2月21日為110年屆次改選農事小組選舉投票日，鄭文燦指示農會代表和小組長的選舉照常辦理、跟全國同步，強調涉及人民權利義務事項不因防疫而受阻，但防疫對策要做好。

農業局長郭承泉表示，投開票所在市民中心、老人會館高達7成，將要求各區農會依防疫規範辦理，各投開票所要落實防疫規範，投票民眾戴口罩進場、配合量測體溫及酒精消毒，室內落實人流管制，並保持社交距離排隊投票。

(中時 )