味全龍隊升一軍後今年會以天母球場作為主戰場，天母球場斥資8千萬改建，從天然草皮全面更換成人工草皮，將是中職首次有人工草皮球場的比賽，不過龍隊作為地主隊也尚未熟悉場地，總教練葉君璋坦言天母球場彈跳比想像中慢很多。

味全龍主場開幕戰將於3月26日在天母棒球場舉行，談到天母的人工草皮，葉君璋有些煩惱，「天母的第2彈跳變很慢，與我預估的人工草皮完全不同，我從來沒在這樣的場地比過，也沒有看過，這會是個挑戰。」

葉君璋聽說中信兄弟在屏東中信園區有類似場地，「他們的草很長，有點類似人工草皮，所以在天母可能適應得比我們好。」

味全龍目前確定3月11、12日在會打2場熱身賽，葉君璋希望3月初能多辦幾場，「還要看北市府的協調，如果3月初可以就可能跟統一獅打，希望天母第一場比賽前有4、5場熱身賽。」本季味全龍安排31場比賽在天母球場進行，因此克服並熟悉人工草皮是他們的重要功課。

味全龍總教練葉君璋。（中央社）

(中時 )