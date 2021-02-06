中信兄弟投手教練艾迪頓與3個孩子。（截自中信兄弟官方臉書）

前中信兄弟洋投艾迪頓去年擔任兄弟國際球探，找來的洋投繳出優異成績，艾迪頓也被視為兄弟能打進台灣大賽的幕後功臣，今年他接下二軍投手教練，在疫情肆虐期間決定帶著老婆、3娃一起來台灣，並特地拍影片像兄弟球迷打招呼，影片中艾迪頓的小孩們還用中文大喊「加油」，萌翻球迷的心。

艾迪頓去年擔任國際球探，尋找來的洋投繳出好成績，今年繼續留任兄弟，並接下二軍投手教練一職，要與王建民、鄭錡鴻協助投手農場。艾迪頓昨日抵達台灣，因為疫情關係直接帶家人一起來，他在影片中提到，「各位球迷朋友，我們(昨天)抵達台灣要進行14天的隔離。來到這邊我們超級興奮，而且很期待2021球季的各種可能性！」

影片中還有艾迪頓2名女兒、1名兒子，陪伴在他身邊，2位可愛千金還用中文大喊「加油」，艾迪頓最後也用中文說「我愛你」，興奮表情都在臉上。

中信兄弟外籍教練、球員，包含一軍投手教練佛斯特、二軍打擊教練威爾森、洋投萊福力、德保拉、歐尼爾、加百利都已經抵台，其中萊福力、德保拉都已經出關，是外籍成員最早到齊的球隊。

(中時 )