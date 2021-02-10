2021年才剛開始，大聯盟就有2起性騷擾事件，前大都會總經理波特(Jared Porter)被解雇，前中職洋投、現任天使隊投手教練米奇(Mickey Callaway)被停職調查中，大聯盟也做出進一步措施，要修改工作場合上防止性騷擾及歧視的行為守則，並加開第三方匿名舉報熱線，希望能終止類似事件。

前大都會總經理波特與天使隊投手教練米奇都在近日傳出曾騷擾女記者，大聯盟女性首席文化官麥爾希普(Michele Meyer-Shipp)提出建議，將建立第三方匿名熱線來舉報騷擾事件，成為受害者舉報的安全管道，並要求所有球團高層都必須在春訓中接受「反性騷擾與歧視培訓」。

大聯盟在一份聲明中表示，「大聯盟致力於確保所有為了比賽而工作的人保有尊嚴，每個人都需要被尊重、平等對待。為了實現這個目標，大聯盟及各球隊將繼續打造令人感到安全和被接受的環境，即使感到不安全時，也能毫無壓力的大聲說出感受，不用擔心被報復、譴責及排擠。」

(中時 )