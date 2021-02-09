大聯盟與球員工會達成共識，2021年球季將沿用「7局雙重賽」「突破僵局」兩個特殊規則。去年因為新冠肺炎疫情嚴重，多支球隊延誤賽程，雙重賽負擔增加。大聯盟調整規定讓雙重賽只打7局，任何例行賽一旦進入延長賽，每局一開始就會在二壘放置1位跑者，以縮短比賽時間。

「突破僵局制」有效減短比賽長度，上季最長的比賽僅僅是洛杉磯道奇與奧克蘭運動家打到第13局。大聯盟自1901年以來，每季都有15局以上的大戰。

去年7月皇家大戰印地安人，皇家10局上第一球就短打，把二壘的起始跑者推進至三壘，再一支高飛犧牲打送回致勝分。總教練麥西尼(Mike Matheny)得意地說：「我好愛這個制度，我肯定傳統派的人現在一定暴跳如雷。」印隊投手克萊文傑(Mike Clevinger)怒批「這是我見過最爛的制度。」

去年8月天使、道奇打到第10局，道奇以二壘起始跑者泰勒(Chris Taylor)盜向三壘成功，孟西(Max Muncy)再敲出高飛犧牲打得分，就這樣擊敗了天使。孟西是第10局的首位打者，首打席居然也能犧牲打，這是大聯盟前所未見的奇事。

這個制度雖然衍生出很多莫名其妙的鏡頭，但整體而言球員減少了很多負擔，牛棚投手也不必浪費在無窮無盡的延長賽。運動家總教練馬文(Bob Melvin)告訴《美聯社》說：「起初我質疑這些新規則，現在我非常支持，兩項都進行得非常成功。」

(中時新聞網)