相隔多年再返日職的樂天金鷲隊投手田中將大昨天進行第4次牛棚，將在20日與火腿隊的練習賽中登板先發，預計將投1至2局。

田中將大今年重返老東家懷抱，再度披上樂天18號球衣，與球隊進行春訓，備戰新球季。昨天他第4次進牛棚練投，共投了47球，而田中將大在練投時，球隊老闆三木谷浩史也親自在旁觀看，十分關心他的狀況。

根據日媒報導，田中將大沒有計劃在實戰投打練習（Live BP）中投球，總理兼監督的石井一久也透露，田中將大將在練習賽先發投1至2局，有機會碰上日前與火腿隊會合投入訓練的台灣「大王」王柏融。

王柏融日前完成隔離後赴沖繩與球隊會合展開春訓，而今年適逢合約年的他力求振作，面對關鍵的一年，他將改回在中職時期的打擊姿勢。

過去在中職時期，王柏融曾連續2年成為「四割男」，2019年赴日首年繳出打擊率2成55、3轟、35分打點的表現，去年他大多時間以代打身分出賽，僅有2轟、9分打點、打擊率2成07。

今年王柏融將改回以往在中職的打擊姿勢，該打擊姿勢比肩膀稍寬一點，王柏融說：「主要是以很放鬆的心情進入打擊區。」他也表示，希望能在春訓做好準備，然後有一個不錯的球季。

(中時 )