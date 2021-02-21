中職富邦悍將簽下新洋炮，多明尼加籍的納飛猛（Yamaico Navarro）過去有大聯盟、日職、韓職等經驗，他除了球場上的重炮表現以外，過去私下曾有的脫序行為也被翻出來，其中2016年在日本沖繩機場被查獲攜帶子彈，還被日職禁賽，最後獲不起訴。

33歲的納飛猛被富邦悍將期待能補上二壘火力，他過去曾在2014年效力韓職三星獅時，為球隊奪冠並拿到MVP，隔年還以48轟改寫韓職外籍球員單季最多全壘打的紀錄，2016年轉戰日職羅德隊，當時發生一起案件引發球迷譁然。

羅德隊2016年要結束春訓時，納飛猛要搭機返回日本本島，結果被查獲行李中有1顆子彈而遭到逮捕，當時那納飛猛解釋在他的家鄉多明尼加攜帶槍枝是合法的，「子彈不知不覺混入行李。」最後納飛猛被罰款50萬日圓，熱身賽及開季前4周禁賽，日本檢方不起訴，納飛猛僅效力羅德1年。

此外在2012年時，納飛猛於海盜小聯盟時，曾有酒駕行為被捕，當時被拘留一晚才被釋放，事後海盜隊發布聲明將會與納飛猛諮詢，確保之後不會再發生；2018年則曾被懷疑車上非法持有槍枝而被捕，事後律師澄清是被栽贓。

(中時 )