中信兄弟今日與樂天桃猿舉辦熱身賽，樂天派出黃子鵬先發，投4局沒失分，不過兄弟打線在後半場甦醒，且都是由非長駐一軍的選手建功，第6局先靠王政順清壘二壘打逆轉，8局再攻6分，最後以10比4擊垮樂天。

樂天桃猿今日兵分二路，分別在屏東對上中信兄弟、嘉義迎戰味全龍，與兄弟的比賽派出黃子鵬先發，前4局讓兄弟打者12上12下，沒被敲任何安打，4局上樂天在滿壘情況下，由董子浩敲出清壘的二壘打一舉攻下3分領先。

兄弟則由陳琥掛帥，投2局無失分，5局下半靠高宇杰安打攻下首分，第6局樂天換投江國謙，遭到連續安打狙擊，此局兄弟啟用替補球員上場，連換6名打者，由較少在一軍出賽的選手打擊反而收到好效果，岳政華、杜家明敲安，陳文杰選到保送形成滿壘，下一棒王政順回敬一支清壘二壘打，一舉將分數逆轉成4比3。

7局上半樂天也靠連續安打追平比數，不過8局下半兄弟一輪猛攻，單局打了11人次有5支安打，杜家明、林明杰、吳明鴻都有打點進帳，再加上對手發生守備失誤，攻下6分大局拉開差距，最後以10比4大勝。

中信兄弟由陳琥先發。（中信兄弟提供）

(中時 )