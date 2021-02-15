大聯盟官網今（15）日報導，洛杉磯道奇隊將與捕手巴恩斯（Austin Barnes）續約，價碼是2年430萬美元，以避免薪資仲裁。31歲的巴恩斯和比較年輕的史密斯（Will Smith）都是捕手位置的主要競爭者，但後者的打擊較強。

巴恩斯在道奇隊已待了6年，出賽347場，擊出179支安打，包括18支全壘打，有89分打點，平均打擊率2成30。去年在縮水球季出賽29場，擊出1支全壘打，有9分打點、打擊率2成44。

先前巴恩斯要求今年的年薪200萬美元，但道奇隊只願意出150萬美元，於是必須透過薪資仲裁解決。如今道奇願意退一步，以2年430萬美元續約，也就解決這一問題。

25歲的史密斯去年球季出賽37場，擊出8支全壘打，有25分打點，打擊率2成89，上壘率4成01、長打率5成89，打擊方面要比巴恩斯搶眼許多。不過史密斯只有2年大聯盟資歷，出賽數尚不足100場（91場），經驗上或許不如巴恩斯。

也因此，今年道奇隊可能先採取雙捕手策略，由史密斯先發、巴恩斯替補，看看效果如何再決定第1、2號捕手人選。

(中時 )