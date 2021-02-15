西班牙男網名將納達爾（Rafael Nadal）今天在澳洲網球公開賽男單16強戰，以6比3、6比4、6比2重挫義大利選手佛格尼尼（Fabio Fognini），生涯第13度晉澳網男單8強。

納達爾是大會男單第2種子，雖然分數是直落三盤，不過過程納達爾還是遇到過麻煩，畢竟2015年美國網球公開賽，佛格尼尼從兩盤落後下絕地反攻，成為第2位在落後兩盤逆轉納達爾的少數好手，今天比賽第二盤納達爾率先被破發、陷入2比4局數落後，但接下來他兩度破了佛格尼尼發球局，連搶4局而逆轉收下次盤，第三盤納達爾很快取得5比1聽牌，最後在自己的發球局直落四分收下勝利。

納達爾將和希臘好手西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）爭奪4強席位，西西帕斯原訂今天要在16強戰對壘義大利選手貝雷提尼（ Matteo Berrettini），但貝雷提尼因為腹部傷勢退賽，讓西西帕斯不戰而勝晉級，曾打進2019年美網男單4強的貝雷提尼表示，自己是上一場賽事第三盤時受傷的，醫生告訴他如果今天硬是上場比賽，可能會讓傷勢更嚴重，因此忍痛退賽。

2019年澳網男單4強戰納達爾和西西帕斯交手過，當時納達爾勝出，而本屆澳網是納達爾生涯第43度打進網球四大賽男單8強，這次澳網他也是帶著背傷拚戰，所幸目前狀況還行，今天擊敗佛格尼尼後他說：「很開心背部的狀況控制得更好。」

(中時 )