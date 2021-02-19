慕尼黑安全會議即將在2月19日揭幕，會議主席伊辛格日前提出警告說，目前最有可能發生軍事衝突的地方在台海，他呼籲歐美在中國問題上應該加強協調。另外，美國前國防部官員科爾比在美國《華爾街日報》撰文向拜登政府喊話，要求美國保衛台灣，即使付出慘痛代價也值得。在中國軍機不斷擾台下，台海安全情勢顯然已經受到歐美更廣泛的重視。

其實，從台海到南海，再到印度洋等整個印太地區，近來可說是「軍」光閃閃，多國機艦頻繁演習，已經對整個印太地區帶來不祥的徵兆，包括台海有中共軍機不間斷的擾台，美機也不時抵進大陸沿海進行偵察，讓台海已經變成伊辛格眼中最危險的區域。

至於南海方面，美國兩艘航空母艦羅斯福號和尼米茲號在此舉行聯合軍演，這是自去年7月以後，美軍雙航母在南海的第二次聯合演習，可見雖然美國政府已經換屆，但是南海的區域安全，在新政府拜登的眼中，還是一個高度危險的地區，美國若不在南海捍衛「自由航行」權利，整個南海在中國軍事造島的推進之下，很快將被中國所控制，這對南海周邊國家恐怕就會出現更大的安全疑慮。

而在南海軍事活動中，還有一項受到關注的是，法國核子動力潛艦「翡翠號」在「塞納號」支援艦相伴下穿過南海海域，他們還附上兩艘航艦在海上的照片。法國國防部長帕利說：「這支特殊巡邏隊穿行南海，顯著證明了我們法國海軍長期遠部署的能力，與澳洲、美國和日本戰略夥伴並肩」。

可見，法國航艦東來，頗有效法英國即將派遣以伊麗莎白女王號航母為核心的航艦打擊群常駐在西太平洋，與日本海上自衛隊、美國海軍合作進行巡航的用意。這到底是新的英法聯軍，或是新「八國聯軍」的逐漸成形，都是值得關注的軍事動態。

而在更遙遠的地方，由巴基斯坦所邀請，並在該國卡拉奇外海舉行的「2021阿曼」30國聯合軍演，2月份也正在舉行，其中最受矚目的則是俄軍10年來首次出黑海艦隊參與北約等西方大國的共同演習。

俄羅斯南部軍區對此聲明表示，「2021阿曼」大型軍演的30國中將有10國會派艦隊參加，其他多國則會派遣觀察員，而俄國已經派出黑海艦隊參與，北約則有英美及土耳其等國，其他國家也包含中國、日本、巴基斯坦、菲律賓、斯里蘭卡與印尼。

雖然，「2021阿曼」名義上是以打擊海盜為主，但是把美、俄、中三國的軍艦拉在一起進行軍演，較勁的意味不小。也難怪慕尼黑安全會議主席伊辛格會說：「歐洲已經被戰火給包圍」。

伊辛格所擔憂的是：「德國政界總是對民眾說，東西德統一後，德國彷彿身處天堂，四周被朋友們所包圍。這是一種錯誤的認知，造成了一種永久安全的假像」。伊辛格進一步解釋說，德國政界如果從歐洲層面來考慮問題，就必須理解義大利或者波蘭的戰略憂慮。從非洲的馬利、利比亞，到中東的敘利亞，再到東歐的烏克蘭，「我們其實被戰火所包圍」。

伊辛格還進一步的指出，即便戰火沒有發生在歐洲周邊地區，歐洲也不可能置身事外。「從國際政治角度而言，當前最有可能發生衝突的地區其實是台灣海峽。屆時，美國很有可能認為有必要支援台灣。一旦美軍航母駛向南海宣示實力，北京就會給莫斯科打電話」。

正因為只要台灣與中共的衝突加劇，美國為協防台灣，派遣航空母艦前往南海，導致中共鼓勵俄羅斯出兵阻止美軍前進東亞，歐洲一下子就會被捲進去。所以，伊辛格於是呼籲歐洲多關注亞洲的安全問題，促使南海各方節制。

另外，科爾比認為美國應該防衛台灣的理由，主要是為了阻止中國獲取地區霸權，並最終占據全球主導地位，因此保證台灣不落入北京之手，這是至關重要的事，台灣在東亞占有舉足輕重的地緣戰略位置。如果台灣陷落，中國將有能力把本國軍事力量投向整個亞洲。日本、菲律賓、東南亞和太平洋諸島都將更容易遭受中共軍隊的攻擊。

從整個印太地區軍事活動頻繁，加劇區域緊張的情勢來看，似乎歐美人士比台灣還憂心。日前就有一位台灣飛官在網路上表達對於驅離共機的困境，在共機頻繁擾台的情況下，飛官身心壓力已經處於前所未有的高壓狀態，如果政府在兩岸關係上無所作為，難免因為飛官心理在高壓下，而導致擦槍走火的意外。

任何戰爭都會有「迷霧」產生，一次的擦槍走火意外，就可能引發國際安全的大動盪，所以歐美對台海局勢的憂慮，再想想印太地區一開年就軍事活動頻繁，我們雖然不躁進，但也不該在追求和平上無所作為。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授）