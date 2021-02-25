最近，美國驅逐艦拉塞爾號到南海執行「自由航行行動」（FONOP），聲稱挑戰中國大陸、越南和台灣對外國軍艦無害通過沿岸國領海的「非法限制」，並挑戰南海主權聲索國過度的海事主張。前總統馬英九辦公室嚴詞批判，民進黨卻指「美國持續南海自由航行任務，行經南沙群島，就是在實踐協防台灣。」

別人不打招呼，直接闖入你家裡，你竟還幫忙辯護「他是在保護我們喔！」天下有這種愚蠢的事？民進黨是媚美媚到頭腦壞掉嗎？

美方點名指控台灣在南海有「過度的海洋主張」及對軍艦無害通過領海「非法限制」，並明言以「航行自由行動」挑戰我國法律規定。民進黨中央卻「超超譯」為美國「協防台灣」，蔡英文政府更對此默不作聲，這種卑躬屈膝又唾面自乾的態度，令人嘆為觀止。

無論就歷史、地理及國際法而言，南海諸島及其周遭水域屬中華民國固有領土及水域，其主權屬於中華民國，早在1947年12月即已公開聲明。而1998年《中華民國領海及鄰接區法》規定：「外國軍用或公務船舶通過中華民國領海應先行告知」；2002年民進黨政府所訂定的《外國船舶無害通過中華民國領海管理辦法》更進一步規定：「外國軍用船舶欲通過中華民國領海時，應於抵達之十日前通知」，「國防部應通飭所屬，全程監控」。要求外國軍艦通過我國領海需事先「通報」，符合1982年《聯合國海洋法公約》第30條的規定，並不違反國際法，且「事先通報」（報備制）並非「申請核准」（許可制），為一低度要求，與世界大多數國家相同，並無過分之處。

但對於美方點名我國對外國軍艦「無害通過」之規定是「非法而過分的限制」，還以實際行動挑戰，令人錯愕。尤以數十年來台美軍事關係的密切，美方實無必要如此高調、強勢處理。而從我國總統、行政院長，到主管機關的內政部長、外交部長，居然對美方完全噤聲，使美軍猶入無人之境。國安首長所司何事，竟可置國家安全於不顧？此不得不令人質疑民進黨政府維護國家主權的決心。

連美方都公認是為了挑戰我國的法律才出動軍艦行經南海，民進黨卻如此「善解人意」，將之「超超譯」為「協防台灣」，難道兩岸已如此兵凶戰危？有如1950年韓戰爆發後，需美國第七艦隊到台灣海峽協防？難道我國又回到「自由中國」對抗「紅色中國」 的年代？若美方真有協防台灣之意，外交部何不公開頌揚與致謝？何況71年前美艦東來是進入台海，不是去南海，這次到千里之外的南海，又如何協防台灣？

民進黨將美國對台實施「自由航行行動」（FONOP），美化為「協防台灣」，對於馬英九前總統呼籲政府維護國家主權，卻醜化為「與中國相呼應」，充分暴露民進黨對國際事務的無知，根本在狀況外，怪不得除了抹紅與抹黑之外，對美方不尊重我國法律的行為，卑躬屈膝，無計可施，只能唾面自乾。（作者為軍事研究者）