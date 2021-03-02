大陸宣布3月1日起暫停進口台灣鳳梨，果農擔心鳳梨滯銷，農委會主委陳吉仲下午特別召開記者會表示，自從上周四大陸宣布暫停輸入台灣鳳梨後，國內包括企業及個人的踴躍採購，已超過去年賣到大陸4萬多公噸的銷售總量。

【LIVE直播】針對近日農產品相關做為 農委會召開記者會說明 ｜2021.03.02

陳吉仲感謝許多企業、電商平台及消費者以實際行動支持國產鳳梨，他指出截至目前為止，包括國內外團體與個人訂購、加工需求及外銷統計已達41687公噸，超過去年銷往大陸的總量。

外界質疑，國內水果過度倚賴大陸單一市場，民進黨政府的「新南向政策」根本是騙人的大內宣，陳吉仲則舉出實際數字回應，台灣農產品外銷金額逐年增加，108年外銷量值達229萬公噸、新台幣1726億元，創歷史新高，其中，外銷到新南向國家更是逐年成長。陳吉仲坦承，台灣的水果輸出到對岸，確實倚賴程度高，但還是有外銷到其他市場，包括韓國、日本、香港、美國，台灣芭樂在美國加州甚至供不應求，因此台灣水果絕對有能力外銷到大陸以外的市場，當通路建立好，後續絕對會更快。

對於外界質疑我國對新南向國家的貿易不彰，陳吉仲說，新南向不只是在做貿易，還包括投資及各式交流，包括印尼、菲律賓、馬來西亞、越南等國，都希望和台灣合作。陳吉仲呼籲此時所有貿易業者要團結起來，不要任意殺價，並將號召全國各地台商、僑胞，大量購買鳳梨加工製品，所有國人團結起來。

陳吉仲說，要讓農民的收入維持水準，也不可能只靠國人購買，因此今年要外銷到大陸以外的16個市場；此外，加工業者若原本是使用進口鳳梨，也希望可以改用國產鳳梨，把危機變成轉機，相信後續的能量絕對可以再擴大。陳吉仲提醒，三月中旬過後才是鳳梨真正大出的產季，歡迎大家踴躍預購，在盛產期好好享用，此外，除了鳳梨以外，陳吉仲強調台灣水果有30幾種，一年數量超過230萬噸，因此大家在吃鳳梨時也別忘了搭配例如荔枝等其他水果。

陳吉仲指出，上周四大陸來函後，我方仍充滿疑惑，希望在WTO的國際規範下盡快解決。對岸用防檢疫障礙，片面暫停我農產品的輸出、輸入，絕對會造成兩岸都受害。至於會不會對大陸的行為向WTO提告？陳吉仲說，雙邊要先坐下來討論，若持續有紛爭、沒有共識，就要看是否能適用WTO底下的相關規範，目前希望還是希望透過兩岸之間的溝通來解決，希望可以坐下來用視訊方式解決，目前就是在等對岸的回應，找出雙方都接受、符合國際規範的做法，我方非常樂意，也希望可以盡快執行。

(中時新聞網)