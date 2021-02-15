大都會隊季後繼續增添投手戰力，與左投蒙哥馬利（Mike Montgomery）及杭特（Tommy Hunter）簽下小聯盟合約，並附帶大聯盟春訓邀請。

31歲的蒙哥馬利2016年被水手隊交易至芝加哥小熊，該年也成為球隊奪冠要角，他在季後賽出賽11場，尤其是在世界大賽登板5次，4.2局的投球中僅失1分，最後更在「搶七」殊死戰10局下成功守成，助隊奪得世界大賽冠軍。

在小熊待了4個球季後，蒙哥馬利2019年季中被交易皇家隊，去年則因傷只投了5.1局，之後投入自由市場，最終獲得大都會青睞，可望補強球隊左投牛棚戰力。

而杭特同樣與大都會簽下小聯盟合約並附帶大聯盟春訓邀請，34歲的他職業生涯前期擔任先發投手，後來則轉往牛棚，也曾在2012-2014賽季與陳偉殷同在金鶯隊，上個球季他為費城人出賽24場，自責分率4.01，每局被上壘率1.14。

(中時 )