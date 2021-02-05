新北市中和區公所進行秀山公園遊戲場改善工程於1月底順利完工，今（5日）舉行整修更新啟用典禮。（中和區公所提供）

新北市中和區公所進行秀山公園遊戲場改善工程於1月底順利完工，今（5日）舉行整修更新啟用典禮。（中和區公所提供）

新北市中和區公所進行秀山公園遊戲場改善工程於1月底順利完工，今（5日）舉行整修更新啟用典禮。（中和區公所提供）

新北市中和區公所進行秀山公園遊戲場改善工程於1月底順利完工，今（5日）舉行整修更新啟用典禮。（中和區公所提供）

新北市中和區公所進行秀山公園遊戲場改善工程於1月底順利完工，今（5日）舉行整修更新啟用典禮。（中和區公所提供）

新北市中和區公所進行秀山公園遊戲場改善工程於1月底順利完工，今（5日）舉行整修更新啟用典禮，將提供更優質、安全、舒適的休憩空間。

賴俊達與市議員金瑞龍、張維倩、游輝宂、市議員陳錦錠助理、市議員張志豪助理、市議員邱烽堯助理及立委林德福服務處主任、立委江永昌助理、地方里長等共同出席啟用儀式。

中和區長賴俊達表示，原有公園遊戲場地墊已老舊失去彈性、下雨容易濕滑，且遊樂設施是傳統的罐頭遊具，為了增加公園使用效率與安全性，進行整修工程，希望給市民一個適合親子悠遊的好公園。

本次工程也獨具巧思，兒童遊具有別於傳統制式小型遊具，恐龍造型且可以雙人乘坐的搖搖馬、面對面的可愛動物翹翹板及透明間接鏤空式設計的環形滑梯顯得童趣十足。新增設的鳥巢式盪鞦韆不僅可以激發孩子的多樣玩法，更能讓親子同樂，貼近共融遊樂場的精神。

中和區公所表示，此次遊戲場周圍增設6座全新的座椅，讓民眾稍作休息，還能放心地照看孩子，享受悅耳的笑聲及安全舒適的空間。特別值得一提的是此次除了將遊戲場地坪高低落差整平外，鋪設的人工草皮宛若繽紛的櫻花灑落滿地，分外美麗。

改善後的遊戲場讓孩子可以盡情的奔跑、恣意想像，讓秀山公園更加友善、老少咸宜。公所將持續推動市民有感建設，打造舒適的活動空間為市民創造更優質更安全的休閒環境，秉持著「幸福中和，健康樂活」的理念，持續推動讓地區居民有全齡樂活休閒的好中和。

(中時 )