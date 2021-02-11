史上最強偽裝躲貓貓！ 萌孩穿衣服掛衣桿沒人找到

日前網路瘋傳一部一家人玩躲貓貓的影片，影片中可以看到一件灰色和一件紅色的外套掛在衣桿上，殊不知竟然是兩個小孩子偽裝成衣服在玩躲貓貓，當鬼的小女孩左翻右找都沒有看到那兩件「長了腳」的外套，可以堪稱是「史上最強偽裝躲貓貓」，大人們則在旁邊笑到停不下來。

畫面中其中一位小孩拿著書包稍微遮住自己的雙腳，另一位則是用浴巾圍住雙腳，最後甚至等到浴巾都掉了下來，但小女孩還是沒有注意到。經過一段時間的尋找，她終於發現「衣服長腳」不對勁，才順利找到偽裝成衣服的兩位小女孩，他們也笑說「書包好重喔」、「躲好久好累喔」。

超強障眼法連大人都笑得美丁美當

另外，還有一位爸爸使用「偽直播」妙招吼女兒睡覺，讓一旁的媽媽笑到拿起手機拍下整個過程，並上傳至「兩瓶水的異想世界」，女兒配合爸爸演出的模樣，讓網友表示「太可愛了吧」、「笑到噴淚」。

跟女兒玩拍賣奶嘴的遊戲

影片中可以看到爸爸拿著女兒的奶嘴，假裝在直播拍賣奶嘴，對著躺在衣櫥裡的女兒喊「奶嘴一組一百，賣愛某」、「喜歡的喊『在』」，女兒一聽到關鍵字，超萌的連續喊了三次「在」，爸爸接著又說「馬上截圖、馬上私訊、馬上吃奶嘴、躺躺、睡覺、晚安！」女兒馬上跟爸爸揮手後，乖乖的躺進衣櫥裡要睡覺，媽媽也表示這是父女的睡前遊戲，並非真的讓孩子睡在衣櫃裡。