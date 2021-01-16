PTT網友留言。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

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美國政府官員不滿總統川普煽動暴民闖入國會動亂，掀起「辭職潮」；去年8月曾風光訪台的美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）也傳出請辭，成最新一位主動請辭的川普政府內閣官員。國內網友聞訊大怒，忍不住封阿札爾為「史上最強瘦肉精業務」，指他在成功對台銷出萊豬後辭職，可謂是「功成身退」；反觀台灣白吞萊豬，簡直被當成智障一樣耍。

據美國媒體《全國廣播公司》（NBC）指出，阿札爾的辭呈中，簽署日期為12日，已是國會動亂一周過後。他在辭呈中提到造成5人死亡、多人受傷的國會動亂中，雖然總統公開譴責之，但這已抹煞了過去川普政府4年來的成就，特別是遏制疫情惡化的疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）。

阿札爾曾於去年8月訪台，為當時自1979年台美斷交以來訪台的美國閣員中，排序最高的一位。總統蔡英文也於當月10日接見阿札爾等人組成的參訪團，表示他的來訪，是台美防疫合作的重要一大步。

阿札爾請辭消息一出，網友反應熱烈，多半痛批、紛紛表示：「史上最強瘦肉精業務」、「階段性任務達成」、「功成身退」、「功在美豬」、「我們白吃了」、「萊豬使臣，來簽訂條約的」、「萊賣豬的」、「來賣萊豬就下台了，這些老美……」「嫖完拍拍屁股走人」、「退之前至少給點東西吧 白嫖還要不要臉啊」、「他超強的，免費讓台灣進口沒人要吃的萊豬」。

(中時新聞網)