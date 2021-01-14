美國駐聯大使克拉芙特（Kelly Craft）原訂13日訪台，美國國務院卻突發布聲明表示，為確保美國新舊政府順利完成交接，取消本週所有官員出訪計畫。政治大學外交系教授劉德海直言：「美國風向開始轉了。」研判克拉芙特取消訪台，可能是中國大陸與拜登之間協調的結果，畢竟川普即將下台，而這也讓兩岸間保留轉圜餘地。

劉德海今日接受香港媒體《中評社》訪問，質疑克拉芙特訪台的意義，因為美國根本不可能讓台灣進入聯合國，即便駐聯合國大使來也意義不大，更無法給台灣一個承諾，目前美國是否與台灣簽訂經貿協定才是重點。劉直言，克拉芙特訪台不僅意義不大，更可能害兩岸關係更糟；如今取消訪台，反而可能是兩岸關係改善的契機，因為至少兩岸關係不會更壞，甚至「還有一點轉圜」。

劉德海表示，川普政府讓克拉芙特訪台，看起來擺明就是故意要氣中國，這連在美國外交上都無法自圓其說；尤其在川普即將下台這個時間點，突然就被取消了，相信這必然是美國內部出現問題，並非是台灣問題，何況「蔡政府也沒魄力說不」。

針對克拉芙特臨陣取消訪台，劉德海認為：「中國跟拜登之間可能有默契。」劉分析，中國大陸方面肯定不希望克拉芙特來台，甚至可能對拜登有施壓，或是透過溝通管道向拜登團隊表達不悅，加上川普即將下台，政府官員也必須轉向放棄川普。此外，劉也坦言，克拉芙特不來「大家都鬆口氣」，否則大陸軍機一定又來繞台灣，但台灣政府卻進退兩難，如今狀況可謂解除僵局。

(中時新聞網)