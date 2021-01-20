美國準國務卿林肯今天表示，拜登政府絕對會延續對台承諾，卻遭民進黨前立委林濁水嘲諷藍批綠押錯寶，等著台灣被拜登修理的期待落空了。對此，國民黨國際部主任李大中回擊，此說詞不僅無法為蔡政府在美國大選期間，明目張膽押寶選邊的事實消毒，也讓人憂心民進黨有無能力評估美國政策與台美關係？

黨務高層反問，國民黨希望美國依照「台灣關係法」延續雙邊互動，甚至升級。黨主席江啟臣、黨祕書長李乾龍，以及協助督導外交兩岸工作的黨副祕書長黃奎博，哪位「一心一意等著台灣被拜登政府修理」？

李大中指出，尤其去年8月蔡英文總統逕行宣布開放萊豬進口，蔡政府官員爭相明示、暗示可換得台美雙邊貿易協定，最後證明是一廂情願與戰略誤判，至今仍讓國人歷歷在目。

黨務高層也呼籲蔡政府專心督促該黨對美外交的改進，不要只會專心對國民黨噴墨汁，特別是在突襲進口萊豬卻換不到任何重要成果後，因為這招已經失效，人民看得清楚到底誰才較能捍衛國家立場和利益。

李大中強調，國民黨支持維繫更緊密台美關係的立場，從未改變過，「親美和陸」是國民黨的原則，即將出任拜登國安團要職者，都是熟悉美國外交、亞太事務等有經驗人士，預料未來新政府將採取穩健務實的政策路線，這當然包括延續自1979年以來，美國歷任政府基於「台灣關係法」的對台承諾。

李大中說，因此，美國準國務卿布林肯出席美國參院任命聽證會時表示，美國將延續對台承諾的相關談話，這代表拜登新政府可望延續長期以來美國對台政策，對於美國支持台灣的國際參與、提升台灣自我防禦能力，國民黨表示樂見與支持。

(中時 )