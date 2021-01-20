美國總統當選人拜登就職倒數，國內學者指出，拜登上任後會以內政、修補與盟友關係等優先，且美中台三邊結構與實質關係定型，美台關係將不容易成為美中關係惡化的引爆點。

拜登（Joe Biden）就任美國總統進入倒數，淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳今天接受中央社記者電訪時分析，拜登政府執政後，美台在強化關係時將不會有重大改變或跳脫傳統思維的情況發生，研判美中台三邊結構與實質關係不會有重大改變。

國立政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範今天接受中央社電訪時表示，「反中」是當前美國社會的主流，預計美中對抗的結構短期內將會持續，但為了必免這股「反中」情緒降溫不易，推測拜登未來會盡力避免與中國的衝突再升溫。

張五岳則認為，拜登政府未來的重心將放在修補美國分裂的內部社會、修復盟友關係及重返國際組織。過去北京當局視現任美國總統川普（Donald Trump）友台政策為「打台灣牌來抗中」，但這在拜登任內較不可能發生，也讓美台關係不容易成為美中關係惡化的引爆點。

不過張五岳也指出，即便拜登政府會優先處理內政問題，但美中大國博弈及香港議題仍在發酵中，從拜登對準國務卿布林肯（Antony Blinke）的任命可推測，未來拜登對香港的重視將不亞於川普，而人權議題也將仍會是拜登政府關注的焦點。

至於未來兩岸關係走勢；張五岳認為，雖然拜登上任讓台海成為不穩定因素的機率下降，但今年是中共實現「中國夢」的「第一個百年」，北京當局面對兩岸關係有主觀上的進程，不管是「促統」或「促談」都會帶來影響，因此兩岸未來是否有機會產生互信，仍有待觀察。

(中央社)