中共中央機關報《人民日報》國際專欄「鐘聲」22日刊文指出，任何國家和勢力都不要指望中國會拿自己的核心利益做交易，任何人不要指望中國會吞下損害國家主權、安全、發展利益的苦果。

文章表示，21日中方宣布對在涉華問題上嚴重侵犯中國主權、負有主要責任的28名人員實施制裁，包括川普政府中的蓬佩奧、納瓦羅、歐布萊恩、史達偉、博明、阿札爾、柯拉克、克拉芙特、波頓、班農等。中方的正當、合理、必要反制，彰顯了捍衛國家主權、安全、發展利益的堅定決心。

鐘聲稱，過去幾年，美國一些反華政客出於一己政治私利和對華偏見仇恨，罔顧中美兩國人民的利益，一次次突破道德和國際法底線，策畫、推動實施了一系列瘋狂的行徑，嚴重干涉中國內政、損害了中國的利益、傷害了中國人民的感情。他們這麼做，就是想復活「麥卡錫主義」的幽靈，破壞中美之間的聯繫，煽動兩國民意的對立，損害兩國互信的根基，從而把中美再次拖進大國衝突與對抗的陷阱。

文章強調，正是在這些反華政客的毒害下，美國上屆政府在對中國戰略性認知問題上犯了根本性錯誤，把中國作為最大戰略競爭對手，對中國竭盡打壓、汙蔑、抹黑之能事，給中美關係造成嚴重損害，將中美關係帶入建交以來最嚴峻局面。

鐘聲提醒，尊重彼此核心利益是發展中美關係的基礎和前提。台灣、涉港、涉藏、涉疆等問題事關中國主權和領土完整，事關中方核心利益，不容任何外部勢力干涉。任何國家和勢力都不要指望中國會拿自己的核心利益做交易，任何人不要指望中國會吞下損害國家主權、安全、發展利益的苦果。

文章認為，中國不挑事，但也不怕事。中方多次說過，那些嚴重損害中國國家利益的人必將付出沉重代價。中國說到做到，任何國家和勢力對此都不應抱有任何幻想。

鐘聲表示，推動中美關係健康穩定發展，不僅符合兩國人民根本利益，而且是國際社會的共同期待。加強對話，聚焦合作，管控分歧，推動中美關係健康穩定向前發展，同各國和國際社會攜手推進世界和平與發展的崇高事業，這是中美兩個大國應有的擔當。

(中時 )