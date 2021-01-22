行政院經貿辦總談判代表、政務委員鄧振中今天針對台美簽署自由貿易協定相關問題接受路透社訪問指出，一旦時機成熟，「一切都將水到渠成」。

去年8月28日政府宣布進一步開放含有瘦肉精萊克多巴胺的美豬及美牛進口，路透社報導，解除含進口禁令，是移除台美自由貿易協定中的主要障礙。

鄧振中表示，台灣政府很清楚，對美國而言，跟任何國家簽自由貿易協定都是件大事，尤其又是新政府。「我們完全可以理解美國的政治，所以我們不抱任何不切實際的幻想。新政府有它自己的優先事項，我們當然必須諒解。」

在提及開放萊豬，並獲得美國國會議員對台美簽署貿易協定的支持時，鄧振中充滿信心。他並說，台灣對於可以迅速與美國簽署期盼已久的自由貿易協定不抱幻想，但一旦時機成熟，「一切都將水到渠成」。

美國宣布退出跨太平洋夥伴協定TPP後，目前有包含日本在內的11國，加入重組的跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP，對於台灣爭取加入CPTPP，鄧振中說，這對我們而言是非常優先的事項。但我們也理解這牽涉到其他很多國家，總共有11個國家，所以我們不願意訂出時間表或目標。

(中時 )