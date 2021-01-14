新北地區的自來水黃黃的，不少居民崩潰PO照分享，甚至有人指出，濾心剛換秒黑，讓人擔憂是否水質出問題。（圖／翻攝自臉書社團）

一名居住在板橋地區的網友發文表示，替孩子洗澡放水發現自來水黃黃的，讓她有點不安是水質出問題，還是她的錯覺。貼文曝光後釣出蘆洲、新店與中、永和地區的民眾留言回報相同的狀況，甚至有不少網友指出，濾心剛換秒變黑，不到3天像是用了3個月。

一名網友昨深夜在臉書社團《我是板橋人》發文表示，晚上要幫寶寶洗澡，便在浴缸放水，但這兩天都發現水的顏色有點泛黃，不知道是她的錯覺，還是水質出了問題。

貼文引起網友討論，不少人表示「最近洗澡真的發現水黃黃的」，「前天看到以為是錯覺，結果昨天也是黃黃的」、「原來不只我這樣覺得。」甚至有網友紛紛留言指出家裡的濾心變色，「我家濾心也是昨天瞬間變黃色」、「剛換的濾芯馬上變黑！傻眼」、「濾心秒黑+1」、「前天剛換新濾網，不到三天像是用了3個月一樣」。

除了板橋地區之外，其他地區的網友也紛紛留言回報「自來水變黃」一事，「三重也是」、「我住中和昨晚洗澡也覺得微黃」、「蘆洲也很黃」、「新莊也是這樣」、「中和也是」、「北投昨晚放水也黃黃的。」另也有網友在臉書社團《我是新店人》、《我是永和人》發文分享，這幾天的水質是不是有問題？更換濾心，隔天一換就髒了。並分享出濾心黑掉的照片。

一名網友發現，新北部分地區的自來水黃黃的，濾心剛換秒變黑，讓人擔由水質的安全。（圖／翻攝自我是新店人）

永和、板橋都是由台北市自來水管理處支援供水，水質的問題目前還在了解中。

(中時新聞網)