近日不少雙北的居民都發現家中的水變得又黃又髒，有些更有異味傳出，原來是因為寒流低溫影響下，導致水的上下層翻滾攪動，讓含錳量較高的底層翻攪上來，雖然北水處強調這對健康並無大影響，但也帶動了民眾購買食用水的濾水器，以及蓮蓬頭的濾芯熱潮，在各大電商上的「濾水」、「淨水」等關鍵字搜尋量也達翻倍成長。

綜合各平台的觀察，消費者多以可自行簡單安裝、便捷、可任意切換出水模式等商品作為採購目標，當中以水龍頭過濾器成長最為明顯，在蝦皮購物上創下搜尋量翻倍的成績，另外還有如可輕鬆更換的濾芯也成為熱銷品，在樂天市場上如3M的濾芯，因可讓使用者自行簡單更換，因此近1周銷量比前月成長1.5倍，明顯反映出消費者急於安裝的心情，不便安裝濾水器的租屋族，不妨考慮濾水壺作為代替，像訴求可過濾礦物質、預防水垢堆積的BRITA濾水壺，在樂天市場上也成為了排名第2的熱銷品，近周比上月銷量有著近80%成長。

樂天市場的建軍電器Brita on tap 濾菌龍頭式濾，含1支濾芯，原價3980元，特價2899元。（樂天市場提供）

蝦皮購物就同步推出了相關品牌活動，像3M、BRITA等大牌都享濾水器或濾水壺等優惠。在PChome 24h購物站上濾水相關商品近1周銷量也成長超過1.5倍，當中以BRITA、3M、飛利浦、BodyLuv、takagi等知名品牌最為熱銷，熱銷價格約落在千元上下，平台更特別成立「過濾專區」，囊括蓮蓬頭、淨水器、沐浴器、濾水壺等品項，滿足消費者全方位採購需求。

樂天市場同樣觀察到近1周過濾水質相關商品的關鍵字搜尋量，已較去年同期成長近1倍，訂單數量亦有約50%的成長，24日前再祭出66紅包、團員美食滿1200折100等活動優惠。在奇摩購物中心的淨水器，近日銷售業績也飆漲了2倍，在奇摩超級商城中濾芯業績更是增長近7倍之多，因此2月9日前奇摩購物中心上的德國BRITA也推出了「好水生財，福芯高照」活動，祭出超值福袋39折起，再抽5888元大紅包，2月7日前更享最高回饋1萬4366元，另德國倍世濾水系列也推出折扣優惠。

Yahoo奇摩購物中心的德國BRITA 北港武德宮好水生財禮盒，原價4255元，2月9日前特價1988元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

蝦皮購物的3M S004 淨水器專用濾心超值組2入裝 3US-F004-5，原價5760元，優惠價5120元。（蝦皮購物提供）

PChome 24h購物的3M 桌上型淨水器鵝頸款，原價4290元，31日前特價2990元。（PChome 24h購物提供）

Yahoo奇摩超級商城的Panasonic國際牌 TKcs20 TK-cs20 DIY淨水器，原價2790元，31日前特價2050元。（Yahoo奇摩超級商城提供）

PChome 24h購物的takagi自由切換除氯蓮蓬頭，原價4390元，31日前特價1890元。（PChome 24h購物提供）

樂天市場的DUSKIN 日本除氯蓮蓬頭組，含2顆濾芯，原價1420元，特價1065元。（樂天市場提供）

蝦皮購物的3M ShowerCare 除氯蓮蓬頭 SF100，一機一芯，原價1990元，優惠價1290元。（蝦皮購物提供）

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