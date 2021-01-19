近期全台防護意識高漲，防疫用品買氣竄升，帶動PChome 24h購物近一週(1/11-1/17對比1/4-1/10)口罩銷量翻倍成長。口罩需求升溫，除了中衛、匠心、艾可兒等暢銷品牌於站上持續熱賣外，PChome 24h購物於上週(1/15)開賣首波「哆啦A夢醫療口罩」一上架亦掀起搶購熱潮。為了回應粉絲的熱情需求，華淨醫材醫療口罩第二波將再驚喜推出3種哆啦A夢新款式，多樣又繽紛。

「華淨醫材 」與「哆啦A夢」聯名醫療口罩共有哆啦A夢款、繽紛文字款、溫馨甜蜜款等三款。（PChome 24h提供／黃慧雯台北傳真）

第二波開賣的聯名口罩共有三款，分別是哆啦A夢款、繽紛文字款、溫馨甜蜜款。「哆啦A夢款」由最俏皮的哆啦A夢頭貼排列呈現，超卡哇伊的圖樣設計，配上身上最經典的小鈴鐺，亮眼討喜！「繽紛文字款」採用哆啦A夢經典藍、黃、紅色系作為設計主軸，加上STAND BY ME字樣以及逗人的哆啦A夢，整體兼具時尚及個性感。「溫馨甜蜜款」則放上長大後的大雄、靜香，以及陪伴守護著每個人的哆啦A夢，繽紛色彩配上質感圖樣，喜愛哆啦A夢的鐵粉們千萬別錯過！

此一系列哆啦A夢醫療口罩PChome 24h購物將於1/21上午9點開放預購，而momo購物網也同時間開放預購。第二波「華淨醫材 」與「哆啦A夢」聯名醫療口罩，每盒10片裝，售價230元，此系列口罩預計將有9種不同的設計款式提供給粉絲們選購收藏，且每款皆有大人及兒童款，適合全家大小一起穿戴搭配，更附有精心設計的包裝外盒，有興趣的朋友可以參考。

(中時新聞網)