網家(8044)旗下PChome 24h購物深耕品牌策略，今日獨家攜手POCO開賣「POCO M3」系列新機，且為台灣首發唯一指定銷售通路，期望藉由合作拉抬銷售力度，持續炒熱新品話題及買氣。

POCO強勢進軍台灣市場，新機POCO M3開賣前夕，即以超越同級強大性能與超大電量兩大特點，於市場創下極高討論度，帶動站上開賣前一日搜尋量大幅成長40％，正式開賣刺激銷售動能、開紅盤，2分鐘內售出破千台的亮眼成績，全系列新機逾20分鐘全數銷售一空。為回應市場需求，PChome 24h購物於1月25日中午12點加碼再開第二波，預料將持續助攻品牌旗艦館營運動能。

PChome 24h購物指出，POCO M3此次推出活力黃、動力黑、冷酷藍三款色系，提供64G、128G兩種規格，今日站上開賣買氣爆棚，以「動力黑」最受市場好評、64G規格最為搶手。PChome 24h購物指出，將持續以新品獨賣銷售策略，成功吸引消費者下單搶購，看好POCO M3暢旺人氣，預估將持續刺激手機殼、螢幕保護貼等周邊商品銷量成長，為營運再添成長動能。

(時報資訊)