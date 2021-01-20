前文建會主任委員申學庸教授（前排中）、洪順齊老師（後排）、賴家慶老師（前排左）、王溪泉老師（前排右）合影。(圖/主辦單位提供)

中華文化教育暨體育交流促進會近年來透過交流平台，從事新鶯出谷音樂交流、海峽盃籃球賽事等多項活動，讓許多的孩子、青少年、青年人、社會人士，因著交流，互相觀摩、學習，提升了彼此的技藝，擴展視野，也建立了友誼，發展出美好的互動關係，然而2020年因為COVID-19 疫情蔓延，打亂了我們原本順暢的交流步伐，許多既定的交流計畫都停擺了，各個地區、國家的防疫措施不同，病毒擴散的程度與速度迥異，可以説是我們經歷了人類前所未有的浩劫，即便科技如此發達的世代，面對全球疫情，目前仍然處於茫然階段.......

中華文化教育暨體育交流促進會設立宗旨，在於透過交流，增進彼此的理解，在互相尊重與學習的過程，世界無限延伸，追求和平、美好的生活為共同努力的目標，即便疫情讓我們暫時中止了交流，為了人民的健康，政府衛生單位也不斷的呼籲人民戴口罩、保持安全距離、減少聚眾的集會等等措施來保護自身的健康，然而整個大環境，難免存在著疏離、冷漠的潛在氛圍。我們也理解全世界各個衛生醫療單位都在努力，期待疫情早日平息，讓人們的生活，儘早回復往常的自在。

所以，本會採用我們所熟悉的音樂為素材，凝聚我們內心最柔軟的心意，我們期待透過正能量傳遞溫暖，讓人們的心中仍有美好的盼望，我們挑選了一首在華人世界頗為流傳的新創親子歌謠「讓愛看得見」作為活動的精神主軸，本會結合了原創歌曲詞曲作者洪順齊、賴家慶、王溪泉三位老師，並將此曲委託年輕、才華洋溢的生力軍李宏葳重新編曲，為歌曲注入新的活力，製作完成全球可同步配唱的伴唱帶，在本會簡麗莉文化委員負責統籌邀約這群優秀的詞曲創作者得以合體，萃取創作者賦予作品，出自內心深處，非常珍貴的創作靈感與精華，為活動的精神加溫，擴大影響力。同時，本會為了讓參與者，無論是透過演唱、呼喊口號來傳遞「讓❤看得見．你我來實現」的種子，得以茁壯成長、開枝散葉，在視覺上可以把活動的精神，更清楚地表露無遺，並傳遍世界各個角落，中華文化教育暨體育交流促進會李述藺理事長結合有共同理念的業界，免費提供參與活動學校或團體單位有力的T恤，象徵著「你挺我，我挺你，背靠背」做為互相鼓舞的符號，我們期待「讓❤看得見、你我來實現」的活動，可以持續下去，讓更多海內海外不同的團體，也能參與其中，各個影像傳遞溫暖的紀錄，都是一份凝聚愛的力量，我們堅持讓孩子們的心中保有暖意，深知「讓❤看得見」的重要性，這也是本會在疫情落幕之前，為這世代的孩子盡一份社會責任，讓我們一起努力，「讓心看得見、你我來實現、促進會Loves You！」

「讓❤看得見、你我來實現」活動自2020年12月籌備至今，逐步推廣，獲得各界的好評，紛紛來電詢問如何加入我們“傳愛”的行列，本會歡迎有共同理念，想參與此活動的個人或團體，請主動聯繫本會，我們會將提供您相關配合的資訊參考，方便後續作業進行。您的加入，可以讓我們攜手將人與人之間最珍貴，出自內心熱力的關懷，讓它持續加溫、變大，分享給我們周遭的親朋好友，真正落實“希望”的傳遞，人人都可以做得到–「讓❤看得見、你我來實現！」

新北莊敬高職東南亞僑生

基隆信義國小

江蘇蒼梧小學

宜蘭南澳中學

新竹尖石鄉部落孩童

加拿大白愛恩家庭

上海小馬合唱團……..等單位，

活動首波多個團體參與「讓❤看的見」傳愛活動，為活動揭開序幕，拋磚引玉讓愛延續散發到全世界每個角落。

報名方式：

促進會FB粉絲頁或Line ID：aceace.org.tw

專線：（02）7711-5988

(中時新聞網)