因應春節連續假期，LINE TAXI獻上8大最暖心新春特別獻禮，還有機會參加抽獎，將可愛熊大回家一起過年！包括「帶熊大回家」特別活動、「超牛日日搭」牛年優惠方案、可以LINE給朋友的紅包卡、時髦的LINE TAXI品牌春聯、「消極男子」免費貼圖等共8項新春活動，天天都有活動送出乘車金，以實質回饋來感謝乘客一年來的支持。

LINE TAXI相信，提供優質乘車體驗的關鍵之一就是優質司機。這次「帶熊大回家」的活動規劃，不僅讓乘客可以抽熊大玩偶，活動的另一面，是希望給予優秀司機榮譽與鼓勵。參與活動的150台計程車，開放雙北地區司機報名，僅一小時便湧入超過500名司機申請，最終由LINE TAXI團隊選出150位評價皆達4.9顆星（滿分5顆星）的超優質司機擔任，包括130台小黃計程車與20台多元計程車，將於1月26日起在椅背上放置「熊大活動卡」於雙北正式上路。LINE TAXI並贈予熊大玩偶1隻給所有參與活動的司機們，讓熊大繼續陪伴LINE TAXI司機夥伴展開更多新的趣味旅程。

在2021年1月26日至2021年2月5日的「帶熊大回家」活動期間，乘客若幸運叫到有「熊大活動卡」的計程車，在搭乘期間拍攝「熊大活動卡」，並將照片上傳至個人Facebook或Instagram平台並設為公開，標記 #LINETAXI ，就可抽熊大玩偶（16吋），共計10隻排排站等幸運兒過年帶他們回家。

LINE TAXI牛年祭出多重好康要乘客搭車安心也要省荷包。自1/5起「搭車貼春聯」活動起跑，民眾只要於任一行經地點貼春聯，就可獲40元乘車券乙張，1/29日中午前將春聯截圖上傳LINE TAXI 官方臉書專頁活動貼文，還有機會獲乘車券或牛年精美春聯一組。為宣導新春期間搭車防疫也不鬆懈，於1/20起只要輸入優惠碼[safe2021]即可獲6折乘車券，限量50萬份，送完為止！2/2至2/28期間搭配新春送禮，推出「超牛日日搭送禮限定」方案，只要99元即可購入60元乘車券2張，買越多省越多。 2/8-2/15農曆春節期間，祭出超應景「春節發紅包財神到！」活動，LINE TAXI用戶皆有無限紅包卡，只要對親友廣撒紅包，即可獲30元乘車券，一路從除夕發到開工！還有好運乘車券千萬別錯過，立即輸入優惠碼「搭車拜年」立即獲30元乘車券。現在就趕快力邀親朋好友、一起呼朋引伴讓LINE TAXI從新春開始一路陪伴好運一整年！

在LINE聊天室中，透過與聊天機器人對話，就能輕鬆叫車，是LINE TAXI重要特色之一。現在，聊天機器人再次升級，變得更加聰明！在LINE TAXI官方帳號中，於下方選單點選「常用地址叫車」，除了可以點選上車地點，現在設定下車地點的使用流程更清楚，也更加方便了！

LINE TAXI介面更新。（LINE TAXI提供／黃慧雯台北傳真）

LINE TAXI致力提供司機與乘客安心的乘車體驗，自2020年2月開始，LINE TAXI主動向司機宣導服務期間皆需配戴口罩、保持車內通風、每日車內消毒、進行自主測量體溫。若經乘客投訴司機未配戴口罩或有生病情形，會先暫停司機接單權限。 此外，相較於隨機路邊攔車，LINE TAXI 每趟行程皆有行程路線紀錄，讓司機與乘客都更有保障，如經查證有確診案例為LINE TAXI 乘客或司機，LINE TAXI亦將善盡企業責任，全力配合主管機關與防疫指揮機關相關指示與需求。

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