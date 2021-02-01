搶攻7天的春節連假，遠雄海洋公園推出限時春節優惠，3-6歲兒童於春節期間，可享免費入園;13歲以上學生，揪三五好友暢遊，線上購票也可享88折優惠。此外，海洋公園也推出全新表演『海獅巡警隊』陪遊客們一起過新春，標榜不出國也能玩的盡興。

遠雄海洋公園自2/10日至2/16(小年夜-初五)，專屬兒童優惠的「紅衣小童喜迎春」， 6歲(含)以下的幼童凡身穿紅色上衣(紅色面積需超過50%), 即可享免費入園，幫爸媽現省390元。13歲以上孩童，可選擇「三人學生瘋玩套票」，只要13歲(含)以上之學生，可在海洋公園網路商城購買2099元的三人學生瘋玩套票(現場需出示健保卡或學生證)可省271元，另外加贈拍照紀念鑰匙圈兌換券。春節期間，鄉親可選擇「東部鄉親優惠專案」，凡設籍宜蘭、花蓮、台東鄉親（或身分證G、U、V者），可享優惠價699元（原價890元）暢遊海洋公園。

海洋公園斥資千萬，於寒假鉅獻全新節目「海獅巡警隊」將在2/6逗趣登場，全新的劇碼、舞台佈景及清涼水特效設備，認真又有愛的海洋故事，包準讓您捧腹大笑;在農曆春節初一~初五，推出限定版的「海獅巡警鬧新春」、「海獅巡警發紅包」活動，海獅巡警隊隊長Sissy帶領海洋家族的夥伴們，迎接新春慶典，歡迎大家跟著我們一起迎春同樂。每日早上開園，由海獅隊長Sissy帶領著海獅來發紅包啦~每日限量100名。

遠雄海洋公園自新推出的星空夢幻感「海洋探索館」，以夜晚星空下的浩瀚海洋為整個場館主要意象，由鯨魚骨頭打造出入口，搭配二旁海波浪的燈光視覺及鯨魚低沉的歌聲效果開啟了海洋之旅;在海洋探索館內，可以透過投影互動的遊戲，更瞭解海洋動物的小秘密，另外，更可透過館內的海豚視窗，跟海豚們近距離互動。

遠雄海洋公園自2019年起，不斷升級園區內的軟、硬體設施，打造全齡化主題樂園; 包括全台首座虛實合一「探險島水族館」，結合海洋生物與互動科技、藝術創作、光影幻化的水族館。「奇妙海洋慶典」光雕環景劇場，以海洋保育為主題，呈現國內唯一同時融合Live演唱、特技動作、小丑互動、光影特效的沉浸式劇場演出;另外，引進漫威系列電影近年慣用的 3D Mocap系統，打造與迪士尼同級的Live stage虛擬角色劇院『美人魚動畫實境劇場』，讓生動活潑的海洋公園吉祥物與觀眾即時互動！以及全新動態兒童遊具「鯨魚大冒險」、「大章魚沙灘」等新設施。

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