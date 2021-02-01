台糖公司耗時一年籌備「台糖加油站雲端會員APP」1日啟用，即日起消費者只要於2月、3月及4月期間下載APP並完成註冊，可分別獲得300元、200元及100元的加油金，越早下載、優惠享越多。加油金面額50元，汽油每加滿25公升可折抵1張，以此類推，立即下載、加油立即省。

台糖表示，台糖加油站APP介面設計採用台糖主要企業識別系統顏色及符號，紅、粉2色及三角形；在功能部分，除提供促銷活動、油價查詢、贈品清單、積點明細、加油站導航及加油抵用券之外，亦規畫每日簽到贈點、遊戲贈點、任務牆及在地導覽等熱門功能，加強與消費者互動與連結，除既有會員外，盼能藉此吸引新的年輕消費族群，拓展新的客群基礎。

台糖加油App1日啟用，下載還送加油金。（台糖提供／李宜杰台南傳真）

台糖加油App1日啟用，下載還送加油金。（台糖提供／李宜杰台南傳真）

台糖經營加油站業務迄今已逾20餘年，全台共有73座加油站，累積會員總人數超過75萬，目前正積極朝向數位轉型經營，藉由創新科技導入，打造客製化、智慧化的服務。台糖也盼透過雲端會員APP，提供更靈活及更具親和力服務，讓台糖加油站不僅是智慧型的行車夥伴，也能成為消費者生活不可或缺的一部分。

(中時 )