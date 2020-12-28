婚姻殿堂對剩女而言，那是得學曹操轉胎疑心重，小晴說她婚姻之路的最大殷鑑是她同學，八O後的獨生女，未來有房有產，眼下有貌有才，男方在追求期間就很刻意的愛屋及烏，把長輩哄得服服貼貼，沒多久便囊括了贊成票，唯恐遲了半步，「香餑餑」就會被程咬金搶走。

至少有詩跟遠方

小晴同學的長輩，長期以來就很相信權威，一直擔心女兒會像大陸某學者說的，若不降格以求就必剩無疑，大學才剛畢業便結婚懷孕生小孩，一個跟「剩」字還完全不沾邊的，結果發現嫁的是存心要啃人的「剩」男，接下來的劇情就像閩南話說的：嫁查某囝（女兒）較慘著賊偷。這個打擊讓女方開始懷疑人生，小晴雖面臨「必定剩下」的壓力，但至少還有詩跟遠方，以及要努力成為「必勝客」的理想。

工作讀書兩頭忙，還要不斷檢驗親朋好友都已全數通過的相親對象，小晴因此不分早晚的把我當婚戀顧問，我搬出張愛玲的：男人要被女人崇拜，男人才會快樂。我的想法很簡單：女人能找到讓她崇拜的男人，女人也才會快樂。崇拜的同義詞是欣賞，有欣賞才會有快樂，有快樂就會相互包容，這是婚姻成功的單行道。

讓親戚長輩全都滿意的對象，卻應了俗話說的：針無雙頭利，人無雙條才。小晴說相處下來她並不快樂，就在我被她每天「顧」到有點招架不住，她火速做了決定：不快樂毋寧剩。山高水遠一聲再見，正式跟對方拒絕後，沒多久就因緣湊巧，讓她崇拜的人出現了，除了所學相同，還懂音樂跟繪畫，這個二班口中的同學，跟之前的相親對象一比，條件雖未接近「滅霸」級，卻因略有才藝被小晴給直接升格為「大俠」。

用愛綁架傷了誰

最無法接受空降的是小晴她爸，小晴覺得「大俠」的條件，類似於趕著王母娘娘叫大姑，只要是讀「一班（般）」的，沒有不想高攀，覺得老爸是鐵鍋碰茶杯，故意跟她想（響）的不一樣，於是決定要當熱水瓶的塞子，賭（堵）的就是一口氣，父女倆足足冷戰了七天。

小晴認為雙方的外在條件相當，重要的是彼此還都有好感，一線城市的戶口而且同為獨生子女，若無意外，將來沒人會突然冒出來搶房產，父親之所以反對，是因為雙方住得不是很近的關係，於是一口咬定這是用愛在綁架她。我看著小晴轉發的，秦媽偷拍到秦爸半夜在客廳想事情的身影，我義無反顧表示要跟秦爸搞聯合戰線。

在我看來，小晴是個很幸運的養女，父母都不想成為「三和大神」（低收入者隨遇而安），努力了大半輩子，其辛苦不亞於對岸最高領導人形容自己年輕時：日挑麥子兩百斤，十里山路不換肩。夫妻倆齊心要給小晴一個普通家庭的生活條件，雖然「人道」未明但天道酬勤，總算沒養了個「平成廢柴」（日本不思進取的年輕人），雖說滅霸沒有達不到的心願，但對於一個從天而降，又恰恰證明女生真的是「外向」，當爸的事先嚴格審查又有何妨？

父母跟子女之間，不該是你吃雞鴨肉，我啃白饅頭的百無照應，應該是像開水煮鍋巴的你不靠我，我不黏你，盡可能的不要長期相互依賴，大陸跟台灣，都有啃老族，養兒防老的觀念都正面臨修正，無力買房的孩子，跟無法自立自強的父母，要說是用愛綁架，到底是誰綁架誰？這讓我毛骨悚然想到特斯拉的名言：現在是你們的，但將來是我的，時間會證明一切。

我的朋友老錢很豁達，他沒有傳宗接代跟養兒防老的觀念，家有「齊天大剩」當副手兼參謀長，逢年過節帶著兩老國內外四處玩，雖然無法對將來的人口紅利盡綿薄之力，但做到對自己對家人負責，不就是對和諧社會做出了貢獻嗎？

想跟月老套近乎

想跟月老套近乎的中國適婚女子，她們的努力是有目共睹，我一位道長朋友，因為宮裡的桃花和合神，促成了一樁異國婚姻，當年來祈求的已經是「剩者為王」，出國遊玩遇到Mr.Right，結婚後幸福美滿，剩女理所當然成了信女，每年回中國娘家都不忘特來感謝一番，還真應了閩南話說的：也著神，也著人。意思是：天助自助者。

仍有人仰望星空

愛爾蘭作家王爾德說：我們都在陰溝裡，但仍有人仰望星空，即使在最黑暗的地方，也總有人爛若星辰。我對這話的理解是他的另一段話：最強大的人，即使自己身陷困境，也會擠出時間想幫助他人。

在台灣，我看過許多至今仍在「仰望星空」的未婚女子，她們所認為的舉手之勞，助人一臂之力的速度經常快過男生，在我眼裡，她們是天上的星星，不在乎月亮太亮或烏雲太多會讓她們暗淡不明，這個稱呼大陸未婚女子的，有多餘之義的「剩」字，我真覺得刺眼，衷心期盼能早日從百姓的日常用語裡消失。（朱言紫／台中市）