跨年是許多好友、情侶夫妻、家人團聚的重要時刻，也有許多人會在倒數後與另一半親吻，表達對過節的儀式感，一名女大生在網路上吐苦水，跨年那天與男友家人一起度過，結果倒數完畢，男友與母親接吻，自己反而就像第三者，如此誇張的劇情，網友紛勸「快點離開媽寶男友」。

女大生在論壇「Dcard」上發文，表示跨年當天，與20歲的男友、以及其家人一起度過，當大家一起慶祝2021新年的到來時，男友在自己面前，與母親嘴對嘴接吻，被這一幕強烈衝擊的女大生，認為男友完全不顧她的感受，因此想知道其他網友想法。

女大生無奈的詢問，如果今天這件事發生在你們身上，會有什麼想法呢？「我自己是很難過也很失望，但更難過的是，我還要假裝沒有心情不好」。不僅跨年發生這件事，女大生最後透露，其實男友與母親接吻已經不是第一次，且男友對這件事不以為然，讓女大生相當驚訝，不禁猜想，搞不好母子在家還有更誇張的行為。

且男友完全就是媽寶，「連看電影也要問媽媽」，更是對自己充滿敵意，好像女友才是第三者。女大生經歷讓網友感到不可思議，勸快點與媽寶分手，「不能接受，妳男友是媽寶嗎？建議觀察一下，是的話拜託快逃」、「有聽過類似案例，而且私下還會一起洗澡」、「這會不會是人家表達感情的方式」、「感情好的家人是有可能會這樣的」。

(中時新聞網)