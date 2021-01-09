大陸女神范冰冰2018年捲入陰陽合約逃稅風波，演藝事業幾乎全面停擺，雖然力拚復出卻是負面新聞頻傳，近來曬出和3位閨蜜的聚會合照，其中跟張鈞甯更是貼臉靠肩相當親密，也立刻引起網友議論。

范冰冰昨(8日)在微博曬出和3位閨蜜聚會的照片，分別是知名經紀人楊天真、張鈞甯等人，只見她與3位閨蜜緊緊靠在一起，尤其和張鈞甯的合照中，不僅貼臉靠肩相當親蜜，兩人更作勢嘟嘴親吻對方，足以見得兩人的好交情，接著寫道：「人全到，你們都在，真好，愛你們，閨蜜情，比什麼都靠譜的情感」，還不忘附上3顆愛心符號，可見她們在范冰冰心中有舉足輕重的地位。

范冰冰曬出和閨蜜張鈞甯等人的合照。（圖／范冰冰微博）

張鈞甯事後也在范冰冰微博回應：「我會一直都在」，知名經紀人楊天真則是留言：「我嘴上的色號只有你能駕馭，我失敗了」，閨蜜之情讓網友稱羨不已，紛紛留言：「没有了昔日的輝煌，能留在身邊的朋友才是真朋友，這就是所謂的患難見真情」。

范冰冰微博全文。（圖／微博）

張鈞甯和范冰冰是2012年拍攝《武媚娘傳奇》相識，昔日范冰冰捲入逃稅風波，生日時沒有明星前來微博留言，只有張鈞甯寫下「生日大快樂」，讓粉絲大讚太有義氣。

(中時新聞網)