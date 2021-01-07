匯率戰節節敗退，中央銀行轉向溫情喊話！央行稍早在臉書粉絲團貼圖，喊出「同舟共濟，穩定匯市大家一起來」，還附了一張無臉人貼圖，央行的「匯率穩定號」上頭載著兩個廠商，成為熱議焦點，不過匯銀「劃錯重點」， 竟然是在猜這兩個無臉人乘客指的是誰。

央行在臉書粉絲團表示，新冠疫情造成匯市變動劇烈，「如果大家大量拋售美元，將導致美元的價格愈賣愈低，這不但不利國內廠商的報價，且會發生匯損的情況」，也強調「本行本於職責會調節匯市，但也請大家共同維護國內匯市的穩定」。

由於央行貼文語氣相當軟，頗有溫情喊話的味道，尤其是國內廠商，寫給誰看成為討論焦點。有匯銀主管就說，一個一定是電子業，要不是張忠謀退休了，央行應該就把張老的臉P上去了，另一個應該是近期賺到翻的海運業了。

匯銀主管表示，疫情導致國境封鎖，全台灣都出不了國，固定的美元買盤少了，反倒是電子業在「護國神山」台積電的助陣下，賺得滿手美元，成為美元拋售大戶，讓央行不得不溫情喊話，拜託他們少賣點美元，別讓央行那麼辛苦。

除了電子業，銀行業者認為，另一個人頭應該是航運業，尤其長榮、陽明近期因為海運價格創下史上天價，賺錢賺到手軟，肯定手上也有為數不少的美元，隨著年節將近要發年終獎金了，勢必得把錢匯回台灣，屆時又跟央行對作。

匯銀主管笑說，央行除了溫情，還得「本於職責」，宣告會持續調節匯市，這委屈感還真的是過去從未見過，只能說新台幣這場戰很難打，連向來剽悍的央行都難為。

(中時 )