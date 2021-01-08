開出汰舊換新續辦第一炮，Ford（福特）宣布全新The All-New Ford Focus Active中型跨界休旅於今日正式上市，以六大同級 No.1產品優勢搶攻市場，提供EcoBoost®182好動版與EcoBoost®182任性版雙車型，建議售價分別為83.9萬與89.9萬，以8字頭起跳的價位爭取車主共鳴，盼能延續去年的銷售長紅。

此次Ford特別邀請金獎影后林依晨再續前緣，擔任The All-New Ford Focus Active形象代言人，並於新車上市發表會親臨現場，帶來全新「迷路」微電影廣告首播。片中林依晨以多款造型呈現不同人生階段的女性樣貌，更攜手現實生活中的閨蜜於劇中一同飆戲，呼應Ford不只是提供駕馭樂趣和最高安全，最重要的是能夠陪伴車主經歷每一趟精彩的人生旅程，以「也許迷路，才是最迷人的那條路，因為勇敢迷路，是為了讓心可以抵達」，為好動任性的中型跨界休旅性格定調。

The All-New Ford Focus Active兼容歐系美學與跨界機能，擁有媲美豪華中型跨界休旅車相同的車格設定，提供符合台灣市場最適切車身尺寸與最出色車室空間；Ford德國原廠更針對Active設定專屬後獨立式多連桿懸吊系統，同時搭配163mm離地高度與多達五種的動態行車模式切換系統，實現同級絕無僅有的駕馭魅力與多元地形適應能力。同級唯一標配符合美國工程師協會（SAE）定義之 Level 2自動駕駛科技的Ford Co-Pilot360™全方位智駕科技輔助系統及多項便捷科技配備，亦滿足消費者對於先進科技安全的需求。

The All-New Ford Focus Active採用歐系美學設計，並融合越野元素，打造流線時尚的跨界扮相，前臉以Active專屬霧黑稜格水箱護罩，搭配Active專屬LED前霧燈組設計與Active專屬高抗磨運動套件（包含前後下擾流／四輪拱處／側裙），以及Active專屬運動車頂架，形塑精彩奪目的樣貌。車身足踏Active五幅雙色切削鋁圈與Goodyear EfficientGrip Performance輪胎，帶來兼顧市區舒適靜謐體驗，以及郊區濕地抓地力的優異表現。

基於Ford新世代C2平台所開發的新車型，The All-New Ford Focus Active具備中型車尺碼之2,700mm軸距，創造同級最出色的車室空間，同時維持最適切台灣道路環境的車身尺碼，其中跨界休旅的車格，則賦予The All-New Ford Focus Active更高的駕駛坐姿，提供更寬廣的駕駛視野，後座乘客也享有更便捷的上下車體驗。

The All-New Ford Focus Active將帶領消費者探索更多元的生活型態，即日起至1月31日止，訂購The All-New Ford Focus Active任一車型，即可享優惠價NT$ 29,900加購Active專屬Thule車頂旅行箱組（市價NT$ 49,700），引領車主暢玩歐風跨界時尚。

(中時 )