演練過程，南投縣防火宣導隊針對到場參觀的未滿12歲學童進行防火宣導，讓學童防火概念從小扎根。 （黃立杰攝）

農曆新年將近，民眾前往觀光工廠的出遊機會增多，用火用電的頻率增加，增加災害發生的風險。南投縣消防局14日特選於埔里酒廠舉辦119擴大防火宣導、大量傷患演習，由局長林聰吉主持。

演習以埔里酒廠為標的，模擬埔里酒廠製酒用乙醇槽因歲休保養施工不慎，引發熊熊大火並擴大延燒至鄰近賣場，導致大型廣告看板掉落砸中車輛，造成多名遊客受傷待援，員工發現後立即啟動自衛消防編組應變機制，迅速報案，並啟動疏散顧客及傷患救護程序；消防局接獲報案後立即派遣各式救護車輛到場，執行鐵捲門破壞、雙節梯救助、雲梯車人命救援及消防水線射水滅火等搶救作為。

演練過程，南投縣防火宣導隊也針對到場參觀的未滿12歲學童進行防火宣導，讓學童防火概念從小扎根。

林聰吉說，為提供民眾安全的消費環境，特別辦理此次防火宣導及演練，以強化防災、減災能量，演練過程不論是救災熟練度、協調和集體救災的力量，同仁皆嚴肅對待。演練結束後，也舉行勤務車捐贈儀式，由胡偉葉先生及高俊秀先生的聯手捐贈價值約130萬元四輪傳動勤務車1部，儀式簡單隆重。

(中時 )