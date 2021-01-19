日本琉球新報報導，沖繩縣武漢肺炎疫情持續擴大，縣政府擬在今天傍晚自行發布「緊急事態宣言」，呼籲餐廳提早到晚間10時打烊、民眾晚間8時後避免外出等，期間到2月7日止。

報導指出，這是沖繩縣為了因應俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，第3次自行發布緊急事態宣言，前兩次分別是去年4月與去年7月。

沖繩縣預定自行發布的緊急事態宣言具體措施，包括要求餐廳縮短營業時間，提早到晚間10時打烊，對象為現行的7市，配合業者擬提供每天4萬日圓補助金；呼籲縣內全市町村的民眾在晚間8時後盡量避免外出、企業利用遠距工作減少7成出勤人數、大型活動設限等。

沖繩縣政府預定稍晚召開對策本部會議後，由知事玉城鄧尼正式宣布。

另外，因經濟界希望補助金能提高到每天6萬日圓，為確保財源，沖繩縣也將向中央政府提出申請，籲請將沖繩縣納入中央級的緊急事態宣言對象地區。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1100119

(中央社)