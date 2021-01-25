新冠肺炎疫情拉警報，中央流行疫情指揮中心宣布擴大回溯部桃相關接觸者，粗估至少5000人開始居家隔離，苗栗縣政府衛生局表示，目前通知有3案，雖皆設籍苗栗，但不住在苗栗，疫調及採檢追蹤由居住地縣市衛生局辦理。縣府也嚴加防疫，聯合18鄉鎮市公所加強戶外環境消毒。

苗栗市貓裏喵親子公園因使用人數頻繁且接觸不特定對象，縣府水利處為降低病毒傳播途徑，加強環境整理及消毒作業，園內砂坑定期翻砂外，溜滑梯階梯扶手、滑道、攀爬架、盪鞦韆等遊樂設施，每日消毒1次，公廁每日至少清掃2次，並視情況增加次數，竹南獅山親子公園也由鎮公所每日清潔。

縣府環保局結合地方公所，加強執行公共場所戶外環境、人口密集民生熱點及交通場站落實消毒作業，提升消毒頻率並每日彙整檢討消毒次數與地點，防止疫情擴散。

此外，衛生局配合中央指示，強化縣內的14家醫院及5個產後護理之家門禁管制，民眾到機構探病由每日固定2個時段，限縮為1個時段，且每名產婦或住院病人每次至多2名訪客，機構得視情形調整。衛生局長張蕊仙建議，以視訊或電話方式替代實地探視，如需提供病人物品，建議可交付予機構轉交，若仍有實地探視之需要，應配合實聯制登記及機構相關管理措施。

(中時 )