南投縣政府25日召開縣務會議，針對社會及勞動處提出的社區照顧關懷據點續辦問題，縣長林明溱表示。由於南投縣疫情狀況控制良好，加上長輩們已經習慣每日前往據點進行健康促進活動，有利於身心健康的維持，所以同意全縣120個社區關懷據點持續辦理，但是仍要加強並落實各項防疫措施。

社會及勞動處長林志忠表示，因應全台疫情升溫，該處有考慮是否停辦據點業務，但在經過詳細調查全縣120個據點的辦理情形後，有99個據點表示要持續辦理不中斷，所以仍將持續辦理，但會嚴格要求各據扁要落實對參與者量測體溫、酒精消毒、勤洗手，活動中全程戴口罩、供餐不共餐，鼓勵長者打包餐盒回去，減少感染風險。該處也已採購2.3萬片的口罩發給各據點，將發放給各據點，協助長者們做好各項防護措施。

衛生局長黃昭郎也針對新冠肺炎疫情影響提出簡要報告，希望民眾都能夠確實遵守各項防疫措施，也請各單位對所管轄的場所進行管制與加強宣導。另外，因縣內還有1萬多劑的流感疫苗庫存量，為鼓勵民眾接受疫苗接種，所以也降低施打標準，即日起開放6個月以上的民眾接種，縣長林明溱也公開呼籲尚未接種流感疫苗的鄉親們可把握機會，降低流感傳染風險。

(中時 )